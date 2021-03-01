Возведение четырёхэтажки ведётся с 2015 года.

В отношении компании «Транш», которая строит ЖК «Вишня-парк» на улице Мира, подан иск о банкротстве. принято Арбитражным судом Владимирской области от фирмы «Владимир-бетон». Первое заседание назначено на 22 марта. Сумма материальных претензий пока неизвестна.Возведение четырёхэтажки ведётся с 2015 года. По последний информации, жилой комплекс должны сдать летом 2021 года.Это не первый иск поставщика стройматериалов к клиенту. В октябре 2020 года суд обязал застройщика выплатить истцу 757 тысяч рублей по контракту трёхлетней давности.