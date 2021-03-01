Свыше 1 200 работ поступило на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». Самые активные

Свыше 1 200 работ поступило на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» (более 500 публикаций) и «ТВ и радио» (свыше 200 сюжетов), а также специальная номинация «Цифровой регион», объявленная «Ростелекомом» (более 200 материалов). За последний год из-за пандемии коронавируса журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленный формат работы, киберпреступлениях, дистанционном образовании. Большой популярностью в материалах