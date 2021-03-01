Назначение состоялось 26 февраля.

ООО «Единый расчётный кассовый информационный центр», который будет выставлять владимирцам счета за услуги «Водоканала», возглавил экс-генеральный директор ООО «ЕРИЦ» Дмитрий Ермолаев. Назначение состоялось 26 февраля.Ранее «33Live.Ru» , что с 25 марта квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение жители Владимира не напрямую от «Водоканала», а через ЕРКЦ. Отбор состоялся в результате конкурса. Частная компания расположена на улице Разина в доме №21. Комиссия посредника в текущем году составит порядка 12 миллионов рублей.