Руководить ЕРКЦ будет бывший гендиректор Единый расчётно-информационного центра Владимирской области Дмитрий Ермолаев. Назначение состоялось 26 февраля. Напомним, с 25 марта 2021 года

Руководить ЕРКЦ будет бывший гендиректор Единый расчётно-информационного центра Владимирской области Дмитрий Ермолаев. Назначение состоялось 26 февраля. Напомним, с 25 марта 2021 года владимирцы будут оплачивать счета за холодное водоснабжение и водоотведение через Единый расчетный кассовый центр. С ЕРКЦ Владимирводоканал заключил агентский договор. Дмитрий Ермолаев год назад был уволен с должности руководителя ЕРИЦ, а потом по