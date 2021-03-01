1 марта во Владимире на пяти автобусных маршрутах АДМ нашли замену. Что происходит на линиях? И главное, какую оценку перевозчикам за февраль выставили пассажиры?

1 марта во Владимире на пяти автобусных маршрутах АДМ нашли "замену". Что происходит на линиях? И главное, какую оценку перевозчикам за февраль выставили пассажиры?Крепкими у кондуктора должны быть не только локти, но и нервы. Профессия могла бы возглавить рейтинг "самых стрессовых". Вера Баженова работает на 24-ом маршруте. Тяжелее всего в утренний час пик. В дни общего транспортного кризиса от графика тоже отставали. Из-за снежных завалов и заторов.Вера Баженова, кондуктор:- Сколько было отставание от графика? Бывает, и минут 30. Если большие пробки. Сегодня выезд в 6.30. А так бывает 4.57, бывает 5.30.Уровень стресса в последние недели зашкаливал прежде всего у пассажиров. "Автобусные хроники" февраля- антирекорды по ожиданию. Салоны , напротив, ставили "рекорды" по вместимости. И о какой социальной дистанции может идти речь? В сети владимирцы каждый день рассказывали, как и с каким ущербом "проходили эту полосу препятствий". Автобусы ломались и замерзали.Елена Князева, пассажир:- Очень плохо ходит. Вообще никуда не годится. Это ещё по осени хорошо ходил. А сейчас стоишь на остановке по 40-50 минут, а то и час."Экзамен снегопадами и минусом" владимирский общественный транспорт провалил. Таков общий посыл гневных постов в соцсетях. Пассажиры готовы выставить оценку автобусам "за февраль". И в ряде случаев- это даже не "твёрдый неуд".Константин Романов, пассажир:- Это два с минусом. Даже на двойку не тянут.Татьяна Харламова, пассажир:- Единицу. Даже меньше. Февраль- это просто отвратительно. Я семёрку с ждала 40 минут.Компания АДМ, за которой во Владимире- большая часть маршрутов, по сути, не выполнила обязательства по муниципальному контракту. Формулировка мэрии: "перевозчик фактически расписался в своём бессилии". С 1-ого марта у АДМ изъяты 5 маршрутов. Муниципальному "Владимирпассажиртрансу" , в его ведении и маршрут № 9, с понедельника отошёл и 14-ый. А вот новый игрок транспортного рынка компания "Окто" отныне обслуживает маршруты 11 С, 25 и 27. Времени на раскачку нет.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ:- По 11 с, как показала проверка, вопросов нет. А вот по 25-ому и 27-ому- вопросы действительно появились. Потому что количество подвижного состава, который по данным нашего мониторинга, вышел на линии сегодня, не соответствует заявленному."Нормально функционирующий транспорт"- залог существования любого города, подчёркивает Артём Черней. Сооснователь урбанистического движения "Владимир будущего". Общественные перевозки- не акт милосердия. "Базовая функция".Артем Черней, сооснователь движения "Владимир будущего":- Есть такое понятие "неунизительные условия перевозки". Это некий минимум, который перевозчики и администрация гарантируют пассажиру. Минимальный уровень комфорта. Во Владимире, к сожалению, этот минимум не выполняется.В мэрии напоминают: жалобы владимирцы могут адресовать в отдел транспорта и связи тел. 53-31-35. О том, что в сфере перевозок сегодня "всё сложно", говорит и ещё один факт. В автобусных компаниях- кадровый голод. Перевозчики уже объявили о дополнительном наборе экипажей.Свою оценку работе общественного транспорта во Владимире должна выставить и прокуратура. Надзорное ведомство продолжает проверку. И призывает горожан писать об острых проблемах не только в социальные сети, но и по "другим адресам".Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".