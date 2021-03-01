Об их отсутствии свидетельствовали данные приложения «Яндекс. Транспорт».

В первый день весны транспортная компания ОКТО, которая пришла на смену ООО «АДМ» на маршрутах №11, 25 и 27 вывела на последние два маршрута всего одну единицу техники. При этом во временном контракте речь идёт о 10 курсирующих автобусах в часы пик. Об этом свидетельствовали данные приложения «Яндекс. Транспорт».Отметим, что мэрия Владимира контролирует количество транспорта, выезжающее на линию при помощи визуального мониторинга. В горадминистрации не исключили, что из-за каких-то сбоев система ГЛОНАСС на части автобусов не функционировала. Иными словами, по факту количество единиц было больше, чем отображалось на виртуальных картах.Тем не менее власти пообещали, что на основе результатов физического мониторинга сделают соответствующие оргвыводы.Напомним, что в феврале компания «АДМ» пяти маршрутов - № 9С, 11С, 14, 27 и 25, которые передали «Владимирпассажиртрансу» и .