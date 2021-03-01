Зритель смотрит на происходящее то глазами пожарного, то находясь на месте спасаемого, то как очевидец событий.

Сегодня пройдёт запуск фильма - "Один день из жизни пожарного", совместный проект Главного управления МЧС России по Владимирской области и владимирской кинокомпании "Новый день", специалисты которой сняли VR-фильм в формате 360 градусов. Фильм построен таким образом, что зритель смотрит на происходящее то глазами пожарного, то находясь на месте спасаемого, то как очевидец событий. К съёмкам готовились почти год, чтобы максимально реалистично показать пожар, поджигали заброшенное здание, взрывали пиротехнику и спасали из огня людей.