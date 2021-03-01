Всего с 1 января 2021 года на 606 объектах потребительского рынка выявлено 133 нарушения антиковидных мер.

С 24 по 28 февраля чиновники мэрии вместе с полицией проверили во Владимире 51 предприятие потребительского рынка.«Нарушения были выявлены на пяти объектах, на четырёх торговых точках персонал не соблюдал «масочный» режим. Сотрудники МВД составили на нарушителей два протокола», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Всего с 1 января 2021 года на 606 объектах потребительского рынка выявлено 133 нарушения антиковидных мер.