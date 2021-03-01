В 2020 году эксперты банковского сектора Владимирской области выявили 430 фальшивых купюр.

В 2020 году эксперты банковского сектора Владимирской области выявили 430 фальшивых купюр. Как и раньше, абсолютным лидером среди подделок стали банкноты номиналом 5000 рублей – 321 штука. Они составляют почти 75% от общего количества обнаруженных фальшивок всех номиналов. Сообщили в пресс-службе владимирского отделения Банка России.В 2020 году зарегистрировано 74 случая подделки тысячных банкнот – на 10 штук меньше, чем в 2019 году, а также 20 двухтысячных фальшивых купюр – годом ранее их было найдено 25. Число фальшивок меньшего номинала также неуклонно снижается: подделки 500 рублей выявлены в 2 случаях (годом ранее – в 9), обнаружена одна поддельная сторублевка. Удивительно, но появились фальшивые монеты: за год эксперты обнаружили 2 пятирублевых и 10 десятирублевых монет с признаками подделки.Кроме того, в 2020 году обнаружено 8 фальшивок номиналом 100-долларов США, их количество уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 2 банкноты.«В обращении сейчас находится два выпуска пятитысячных банкнот, и первый выпуск, который производился до модификации банкноты в 2010 году, подделывают чаще всего. При этом шанс встретить фальшивую купюру в России втрое ниже, чем в Европе: если в РФ на миллион банкнот в обращении приходится около семи подделок, то в Европе их более 20. В нашей стране есть проверенные технологии, которые используются для защиты российских денег от подделывания. Например, цветопеременные признаки используются в отечественных банкнотах крупных номиналов, их очень сложно воспроизвести кустарно. Но любые банкноты нужно уметь проверить на подлинность самостоятельно», – пояснила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.В конце 2020 года вышла новая версия мобильного приложения "Банкноты Банка России". Теперь пользователи могут не только изучить дизайн и визуальные защитные признаки любой российской банкноты, но и получать Push-уведомления с тематическими новостями. Чтобы определить банкноту, достаточно в приложении навести на нее камеру телефона или планшета. Программа укажет номинал купюры и ее модификацию. При необходимости, нажав на кнопку аудиорежима, можно прослушать информацию. Приложение также подскажет, где находятся признаки подлинности, которые можно проверить на просвет, на ощупь, при наклоне или с лупой, в том числе, при помощи демонстрации видеороликов.Кассовые работники нашего региона могут также подключиться к бесплатному электронному образовательному курсу по определению подлинности и платежеспособности банкнот и монет на сайте Университета Банка России (.