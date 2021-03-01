По данным на понедельник, 1 марта, во Владимирской области за сутки не зафиксировало ни одного случая гибели от коронавируса.
По данным на понедельник, 1 марта, во Владимирской области за сутки не зафиксировало ни одного случая гибели от коронавируса.
Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 876.
Напомним, на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 27 545 случаев заболевания. 24 540 пациентов выздоровели, за последние 24 часа – 121.