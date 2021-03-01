В деревне Крутово Петушинского района прошел 15-ый турнир Владимирский тракт. Путешествие по Покровскому краю. Ее традиционно проводит в Богдарне сыродел Джон Кописки.

В деревне Крутово Петушинского района прошел 15-ый турнир "Владимирский тракт. Путешествие по Покровскому краю". Ее традиционно проводит в "Богдарне" сыродел Джон Кописки.В России тройки исчезают. Даже чемпионат России собирает две-три тройки. В Богдарне - их семь, со всей России из разных клубов конных заводов - лидеров. В Петушинский район их приглашает Джон Кописки.Джон Кописки, предприниматель:- Я могу сказать, как гражданин Петушков, как новый русский, эти традиции очень важны для меня. И такие традиции хранят и наши дети. Владимирская область - это наш центр мира."Покровский край" - новый проект,объединивший группу известных брендов. Одним из первых к нему присоединился и АТК "Богдарня". По словам сенатора Ольги Хохловой, сделать Покровский край брендом - идея председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Ольга Хохлова, Член Совета Федерации от Владимирской области:- А вот тройку тоже нужно обозначить. Я уверена, что председатель поддержит эту идею .Она очень чувствует это русское начало. И всегда поддерживает это Валентина Ивановна. Будем работать.14 препятствий. Орловские, русские, вятские, спортивные и парадные тройки. Главное - чистота управления. Она контролируется конусами. Поэтому судейство объективно, говорит президент Общества любителей экипажной езды Марина Великанова.Марина Великанова, Президент Общества любителей экипажной езды:- Чтобы было больше троек. Чтобы была мода на этих лошадей. Чтобы такие турниры становились украшением туристических комплексов, национальных парков.Открывал "Владимирский тракт" 13-кратный чемпион России Андрей Корчагин - но не справился с лошадьми на выезде. А дебютант Александр Дятлов прошел маршрут практически чисто. Такие турниры уравнивают шансы для всех.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.