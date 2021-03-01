Музейные экспозиции теперь могут посещать организованные экскурсионные группы до 30 человек.

Музейные экспозиции, выставки и иные мероприятия в зданиях музеев и музеев-заповедников Владимирской области теперь могут посещать организованные экскурсионные группы до 30 человек, если они прибыли на одном автотранспортном средстве или учатся совместно. Состав сборной группы посетителей музеев остаётся на прежнем уровне – не более 10 человек. Обязательным условием сохраняется соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.Кроме того, разрешено проведение групповых занятий с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях региона.Напомним, что проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры по-прежнему допускается с максимальным числом зрителей не более 50 процентов от общей вместимости зала.Допускается также проведение всероссийских, областных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с числом участников более 50 человек при условии согласования проведения таких мероприятий с Департаментом культуры Владимирской области.