Больше всего фальшивомонетчики любят подделывать банкноты номиналом 5000 рублей. Таких подделок в 2020 году было выявлено во Владимирской области более 320 штук. И это почти 75% от общего

Больше всего фальшивомонетчики любят подделывать банкноты номиналом 5000 рублей. Таких подделок в 2020 году было выявлено во Владимирской области более 320 штук. И это почти 75% от общего количества обнаруженных фальшивок всех номиналов. Среди тысячных банкнот было зарегистрировано 74 случая подделки в 2020 году, это на 10 штук меньше, чем годом ранее. Двухтысячных фальшивок было