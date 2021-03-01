Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 876.

По данным на понедельник, 1 марта, во Владимирской области за сутки не зафиксировало ни одного случая гибели от коронавируса.Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 876.Напомним, на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 27 545 случаев заболевания. 24 540 пациентов выздоровели, за последние 24 часа – 121.