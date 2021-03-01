На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине ноября. Общее количество заражённых теперь 27 545. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 36

На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине ноября. Общее количество заражённых теперь 27 545. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 36 заболевших за сутки). Второе место у Гусь-Хрустального (20 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (17 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 153