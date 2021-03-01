На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.36 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Ковровском, 8 сл. в Меленковском, 6 сл. в Александровском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 545 случаев заболевания (6153 сл. в г. Владимире, 3456 сл. в Гусь-Хрустальном, 3029 сл. о. Муром, 1987 сл. в Ковровском, 1710 сл. в Александровском, 1628 сл. в Петушинском, 1248 сл. в Юрьев-Польском, 1187 сл. в Вязниковском, 1095 сл. в Кольчугинском, 988 сл. в Суздальском, 907 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 741 сл. в Меленковском, 734 сл. в Киржачском, 624 сл. в Камешковском, 603 сл. в Селивановском, 411 сл. в Судогодском, 349 сл. в г. Радужном).