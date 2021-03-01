Во Владимирском регионе был задержан 26-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве четырёх человек в Нижнем Новгороде. Как считает следствие, подозреваемый работал подсобным

Во Владимирском регионе был задержан 26-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве четырёх человек в Нижнем Новгороде. Как считает следствие, подозреваемый работал подсобным рабочим в частном доме одного из районов Нижнего Новгорода. Хозяев дома 26-летний рабочий решил обокрасть и напал на них с ножом. Он убил пожилую пару, а также их невестку и её маленького