Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превышает свои полномочия, когда требует освободить блогера Алексея Навального. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превышает свои полномочия, когда требует освободить блогера Алексея Навального. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.ЕСПЧ превратился в политический инструмент влияния на страны, констатировал председатель ГД. Решение Европейского суда по правам человека об освобождении Навального Володин назвал политически ангажированным.«Они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие. Это недопустимо», — подчеркнул спикер Госдумы.По его мнению, подобные действия говорят о том, что Россия развивается и становится сильнее. В противном случае против нашей страны не вводились бы санкции, считает Володин.Комментируя ситуацию вокруг газопровода "Северный поток – 2", спикер отметил, что проект реализуют, если страны Европы будут бороться за свою экономику и интересы граждан. Газопровод нужен прежде всего Германии, для которой российские энергоносители выгоднее американского сланцевого газа, заметил председатель ГД."Если европейцы интересы американцев поставят выше интересов Европы — это будет их выбор», – резюмировал он.ЕСПЧ 16 февраля потребовал от России освободить Алексея Навального. Мосгорсуд 2 февраля заменил блогеру условный срок на реальный – он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Навальный признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше". Он неоднократно нарушал условия испытательного срока.