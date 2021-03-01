Вести продолжают следить за ситуацией в Нововязниках. Напомним, в морозы люди замерзали в собственных квартирах .К решению подключились не только местные власти, но и депутаты.

Вести продолжают следить за ситуацией в Ново-Вязниках. Напомним, в морозы люди замерзали в собственных квартирах .К решению подключились не только местные власти, но и депутаты.Сейчас в квартирах потеплело. А еще недавно дома у Алексея Соколова было 15 градусов. Он сам - работник котельной. Устранял аварию. Для него поломка не была сюрпризом. Чугун не выдержал резких температур и лопнул. Котлы были изношены - их поставили в 2002 году. И при установке были допущены ошибки.Алексей, Соколов, житель:- Из тих котлов ничего нельзя было сделать. Что можно было сделать, люди делали. И работали в 30-градусный мороз.Сначала были проблемы с водой. Потом в квартирах остыли батареи. У Ильи Лукъянчикова трое детей. Рассказывает - два дня спасали только обогреватели.Илья Лукъянчиков, житель Ново-Вязников:- На вторые сутки стали тепленькие батареи. Дня два где-то еще жили на оптимизме. Потом приходили сюда ребята. Говорили, что делают все.За двое суток они все отремонтировали. а данный момент комфортно пока себя чувствуем.По словам жительницы Нововязников Татьяны Касянчук, не хватает просветительской работы с жителями. Люди ругают власть, и сами же нарушают правила пользования котельной. Сливают воду из системы отопления для бытовых нужд. А этого делать нельзя.Татьяна Касянчук, жительница:- У нас живут здесь пожилые люди. И они не знают, что нужно своевременно, допустим , воздух спускать или прочищать батареи. И системы друг на друга наслаиваются. И коллапс такой произошел.Сейчас котельная работает. Одновременно готовят новый дополнительный модуль. Работники котельной ждут, пока потеплеет, чтобы его подключить. Новый модуль переведут на газ. Это надежнее. И мощность выше.Владимир Богомья, замдиректора "МУП" Фонда Вязниковского района:- Отопление, конечно, будет лучше намного. Это раз. Во-вторых, что выбросы совершенно. Не как солярка будет работать.Ситуацию держит на контроле и депутат Госдумы Игорь Игошин. По его словам, при строительстве домов горячее водоснабжение не предусматривалось. Поэтому произошло нарушение герметичности котла "Факел".Депутат Госдумы Игорь Игошин:- А это было самое морозное время наше. В это время работал только один котел. Он подавал тепло всему микрорайону. Понятно, что он не мог обеспечить надлежащую температуру в квартирах.Эта зима преподнесла много сюрпризов. В области давно не было таких морозов . Но, по словам главы администрации Вязниковского района Игоря Зинина, она не выявила проблем, о которых было неизвестно. И сейчас новая котельная поможет их решить.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- Котельная сейчас используется как резервная. И ближайшее время уже будет врезана в систему и будет работоспособна.Котельную должны были установить к лету. Но зима продиктовала свои условия.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.