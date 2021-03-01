Хлебопекарной отрасли - новое качество.

Хлебопекарной отрасли - новое качество.Не секрет, что для пищевой промышленности минувший год был беспрецедентно сложным.Пандемия бросила производителям «продукта номер один» множество вызовов, справиться с которыми можно лишь сообща. Показательно, что именно в этот период Российский союз пекарей (РСП) возглавил управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний «DeLavаnt» Алексей Лялин. Представители ведущих российских хлебопекарных предприятий единодушно проголосовали за нашего земляка, надеясь, что под его руководством отрасль не только выстоит под ударами кризиса, но и усовершенствуется.Взгляд в будущееХватит ли хлеба, чтобы прокормить родных? Многие поколения жителей нашего древнего города задавались этим вопросом, когда наступали сложные времена. Сейчас, благо, хлеба хватает всем – никакое "ненастье" не в силах остудить печи, возле которых круглосуточно трудятся работники Владимирского хлебокомбината.Однако зловредная пандемия спровоцировала рост цен на бензин, а ведь значение транспортной составляющей в стоимости хлебобулочных изделий очень велико. Кроме того, неумолимо увеличиваются траты на упаковочные материалы и маркетинг. В связи с этим возникает вопрос – вырастут ли в ближайшее время цены на хлеб? Попробуем разобраться.- Мы точно можем сказать, что цены в этом году не останутся прежними, - говорит президент Российского союза пекарей и управляющий группой компаний «DeLavant» Алексей Лялин. - Сейчас правительство России и все регионы страны выделяют деньги для того, чтобы поддержать хлебопекарную отрасль и каким-то образом «сгладить» прогнозируемый рост цен.Недавно руководство страны приняло программу, по которой на каждый килограмм продукции, производимой хлебопеками, из казны выделяют 2 рубля в качестве компенсации потерь. С одной стороны - это большой шаг вперёд, потому что до этого правительство никогда не выделяло даже таких средств для поддержания хлебопекарной отрасли. Однако деньги весьма скромные и решить проблему они не могут.Беспрецедентно, но малоКроме того, средства выделяют и регионы, в том числе наша область. Объём помощи сейчас уточняют. По предварительным данным, деньги поступят в отрасль уже в конце марта. Это тоже беспрецедентное событие - ранее «белый дом» никогда не выделял деньги для поддержки владимирских хлебопёков.Достаточно ли будет этой помощи для того, чтобы компенсировать расходы, которые растут с каждым месяцем? На предприятии честно признают - скорее всего нет. Хлеб продают отнюдь не только в крупных городах. Когда его довозят до дальних сёл, то стоимость килограмма не может «покрыть» даже транспортные затраты. И эти убытки нашим производителям никто не компенсирует.- Кроме того, рост стоимости упаковочных материалов – неконтролируемый. За последнее время их цена увеличилась на 80%. Это очень большой скачок. Также подорожали многие позиции сырьевой базы, кроме муки. Сейчас вся помощь правительства направлена на компенсацию роста стоимости муки.Но есть и другие направления, которым необходима поддержка государства. Зарплаты сейчас должны увеличить, у хлебопёков в том числе. Это логично, ведь происходит рост коммунальных платежей и других затрат. Кроме того, и для привлечения молодёжи нужны соответствующие зарплаты, чтобы ребята, которые учатся в ВУЗах нашего региона, не уезжали работать в Москву и Санкт-Петербург, а оставались здесь. Деньги, которые им предлагают в качестве заработной платы, должны быть конкурентными на внутреннем рынке области. Только тогда отрасль будет чувствовать себя в безопасности в части кадровых резервов и кадрового обеспечения, - говорит президент РСП.Своими силамиЕщё одно русло, по которому хлебопекарные предприятия вынуждены пускать финансовые потоки, - маркетинговое продвижение продукции. Как ни странно, сейчас львиную долю затрат, связанных с товаром, взваливают на свои плечи отнюдь не торговые сети, а производители.- Если мы привозим хлеб в крупное торговое учреждение, то именно наши сотрудники раскладывают его на полках и следят за пополнением распроданных позиций. Они же определяют качество продукта – в продажу должен поступать только качественный хлеб, а «брак», который иногда появляется во время перевозки, - сразу отсеивают. Кроме этого, мы платим бонусы торговым сетям за то, что они выставляют наши продукты. Эти цифры исчисляются миллионами рублей, десятками миллионов, - рассказывает Алексей Лялин.Также, оказывается, что за каждый отправленный электронный документ хлебокомбинат платит 5,5 рублей. Таких документов – тысячи. И платежи каждого отраслевого завода нашей страны достигают сумм в диапазоне от полумиллиона до 2 млн. рублей ежемесячно лишь для того, чтобы обеспечить передачу документов в «цифре». Если же мы посмотрим на стоимость социального хлеба (которая сейчас равняется примерно 15 рублям) то выясним, что один документ – это треть от цены батона.Эти дополнительные расходы производителей «продукта номер один» мало кому известны. Однако все они сказываются на себестоимости продуктов.«Вся соль» в йодеВ последнее время проблеме дефицита йода в организме человека уделяют пристальное внимание, в том числе на самом высоком уровне. Чиновники хотят принять закон о массовом йодировании поваренной соли и обязательном использовании её в хлебопечении. Однако в Российском союзе пекарей уверены, что едва ли получится решить проблему таким способом, а вот негативных последствий может быть много.На пачках йодированной соли, которую мы покупаем в магазинах, не указывают количественное содержание йода в продукте, а это очень важно.- Поэтому мы пошли лабораторным путём, - говорит Алексей Лялин. - Мы взяли все виды ингредиентов, которые позволяют йодировать продукт, сделали контрольные выпечки чёрного и белого хлеба, и сдали их в лабораторию, для того, чтобы специалисты официально проверили остаточный йод в конечном продукте – в хлебе. Это очень важно, как для производителей, так и для покупателей. Мы хотим точно знать, сколько же йода содержит продукт, который мы покупаем, который едят наши близкие. Сейчас лабораторные изыскания продолжаются, но уже скоро мы расскажем, к чему привели исследования. После этого станет ясно, каким путём будем двигаться к решению этого вопроса.Удивительно, но как показала практика – лаборатории, в которых специалисты могут точно определить остаточный йод в конечном продукте, есть далеко не в каждом регионе нашей страны. В связи с этим, производители хлеба столкнулись с ещё одной проблемой. Если программу йодирования продуктов в ближайшее время запустят на всей территории страны, то даже правильно подобранные ингредиенты не спасут ситуацию. Многие лаборатории попросту не смогут сделать необходимые анализы, чтобы определить количество остаточного йода.В связи с этим напрашивается простой вывод – к йодированию продуктов должна быть готова не только отрасль, но и лабораторная база.- Сейчас мы подбираем лабораторное оборудование, которое, естественно, установят на заводе, если мы наладим выпуск хлеба, полезность которого бесспорна. Но нужно подготовить и государственные лаборатории, потому что именно от них зависит сертификация продукта, - говорит Алексей Лялин.Большие планыНесмотря на все испытания последних месяцев, Владимирский хлебокомбинат продолжает развиваться, выступая надёжной опорой для экономического благополучия нашего региона. В этом году предприятие запустит крупный проект- современный цех заморозки.Технологии заморозки присутствуют в нашем регионе, но преимущественно они встречаются в мясоперерабатывающей промышленности. Если мы говорим про хлебопечение, то хлебокомбинат станет первым и неизбежно превратится в оплот подготовки кадров для всего региона. Это станет большим шагом для развития отрасли.Кроме того, предприятие ведёт переговоры по закупкам оборудования для производства лаваша. В планах – наладить крупное производство столь полюбившихся владимирцам восточных лепёшек. В скором времени в цехах хлебокомбината будут производить до 500 килограмм лаваша в час – показатели беспрецедентные для нашего региона.- Кроме этого, у нас есть большая программа по логистическому складу. Не секрет, что сейчас все магазины хотят, чтобы хлеб привезли к 8 часам утра. Для того, чтобы эту задачу решить, к ней нужно подходить комплексно. Необходимо построить новую логистическо-производственную площадку. Мы рассчитываем, что власти сдадут нам в долгосрочную аренду 2 площадки в районе комбината "Тепличный" во Владимире. Лишь на первом этапе это поможет создать около 300 новых рабочих мест. На втором этапе, после запуска склада, общая численность рабочих мест увеличится вдвое. Это гарантирует пищевую безопасность региона и сделает нашу область лидером в части поставок хлебобулочных изделий в другие субъекты страны. Соответственно, это обеспечит дополнительные поступления во внутренний бюджет. Сейчас мы ждём решения от руководства области в части улучшения пищевой безопасности как владимирцев, так и жителей близлежащих регионов, - говорит Алексей Лялин.Международное признаниеУже не первый год группа компаний «DeLavant» и, прежде всего, Владимирский хлебокомбинат активно участвуют в самой большой в России международной продовольственной выставке «ModernBakery». Для хлебопекарной и кондитерской промышленности она неизменно становится грандиозным событием, которое создаёт мощный импульс для развития отрасли в целом. В этом году выставку проведут в 26-й раз (прошлой весной она не состоялась из-за пандемии). Не вызывает сомнений, что огромное внимание традиционно завоюет стенд Российского союза пекарей, где будет представлен и Владимирский хлебокомбинат. Наши земляки ежегодно завоёвывают Гран-при за качество выпускаемого хлеба и хлебобулочных изделий.26 марта в Москве почти 400 мировых брендов из 25 стран мира продемонстрируют свою продукцию, обсудят актуальные тренды и сделают прогнозы на будущее. Российский союз пекарей организует мероприятия – «Хлебопекарное индустриальное предприятие будущего. Организация бизнес-процессов от сырья до готовой продукции» и «Йодирование хлебопродуктов. Теория и практика».За месяц до этого грандиозного события на территории предприятия состоялась встреча президента Российского союза пекарей Алексея Лялина и организаторов «ModernBakery» - генерального директора ООО «Мессе Франфурт РУС» Ойгена Аллеса и коммерческого директора ООО «Мессе Франфурт РУС» Анны Гончаровой.- Самое главное для выставки в нынешних реалиях- измениться, понимая, что хлебокомбинат - это не только производство хлеба и участвующие в нём машины, IT-технологии, программное обеспечение и ингредиенты. Это люди, это программы обучения. На выставке должны быть представлены ВУЗы и колледжи, в том числе владимирские, - говорит Алексей Лялин.Для гостей провели обстоятельную экскурсию по главному владимирскому хлебопекарному предприятию. Ойген Аллес признаётся, что на большом хлебопекарном производстве он оказался впервые. Его искренне удивило, что секрет полезного и вкусного хлеба кроется отнюдь не только в качестве ингредиентов и компетентности пекарей – огромную роль играют освещение, логистика производства, диспозиция и даже дизайн цехов. При производстве «продукта номер один» нельзя игнорировать ни одну мелочь.- Для нас очень большая честь, что наша первая поездка перед выставкой состоялась именно во Владимир. Познакомившись с вашим предприятием, я научился многому и многое узнал, что можно сделать на выставке - что требуется на хлебозаводах и что будет востребовано в перспективе. Поэтому было очень важно, что мы побывали здесь, - поделился впечатлениями Ойген Аллес.Коммерческий директор ООО «Мессе Франфурт РУС» также не осталась равнодушной от увиденного. Она с большим вниманием наблюдала процесс выпекания владимирского хлеба, который по праву считают одним из лучших в стране.- Мы организуем бизнес-мероприятия, зачастую не зная тех проблем, которые существуют в отрасли. Поэтому для нас очень важна эта встреча. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, работе и постоянном обмене мнениями, а также встали на путь понимания запросов, которые есть на современном предприятии. Без этого мы не сможем представить качественную выставку и эффективную деловую программу, - сказала Анна Гончарова.