На 15 марта запланирована встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса. Одной из тем беседы станет политика санкций, сообщил председатель ГД.

На 15 марта запланирована встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса. Одной из тем беседы станет политика санкций, сообщил председатель ГД.Встреча пройдет в Государственной Думе, сказал спикер в беседе с журналистами. Одной из тем станет политика санкций против России.Ограничения в отношении нашей страны принимаются необоснованно и без обсуждений, отметил Володин. "Вопрос — для чего тогда ПАСЕ? Это и многое другое мы обсудим», — уточнил спикер.По словам Володина, от санкций страдает не только российская, но и европейская экономика. Председатель ГД указал на важность поддержания диалога.За прошедший год позиции нашей страны в Парламентской ассамблее Совета Европы сильно укрепились, Володин. В зимнюю сессию сформировалось устойчивое большинство, которое выступает против нападок на делегацию России, отмечал спикер.Ранее Хенрик Дамс выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Парламентская дипломатия – краеугольный камень в сотрудничестве вокруг общих интересов, отметил он."В настоящем духе парламентского диалога участие России в работе нашей ассамблеи основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и заботе о безопасности, благополучии граждан", – добавил глава ПАСЕ.