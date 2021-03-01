За прошедшие пять дней на территории Владимирской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшие пять дней на территории Владимирской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Полицейскими оформлено 349 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 49 водителей, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.г. ВладимирПо предварительной информации, 24.02.2021г. в 06:35 в г. Владимир на ул. Большая Московская у д. 35 водитель автомобиля «Лада – Калина», 2000 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону ул. Большая Нижегородская, допустил наезд на стоящий Троллейбус под управлением водителя 1989 г.р., который стоял на остановке общественного транспорта и осуществлял посадку, высадку пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада-Калина» госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 25.02.2021 г. в 21:10 в г. Владимир на ул. Верхняя Дуброва у д.3 водитель автомобиля «БМВ-Х6», 1972 г.р., допустил наезд на пешехода 1979 г.р., которая переходила проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.Судогодский районПо предварительной информации, 26.02.2021 г. в 11:30 на 43 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель «Рено – Логан», 1972 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» под управлением водителя 1985 г.р., после столкновения автомобиль «Рено – Логан» совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Мицубиси – АСХ» под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено – Логан» направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 27.02.2021 г. в 13:00 на 222 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «КАМАЗ» в составе полуприцепа «Шмитц», 1971 г.р., допустил наезд на остановившийся автомобиль «Мерседес Бенц Актрос» в составе полуприцепа «Кроне» под управлением водителя 1977 г.р., от удара автомобиль «Мерседес Бенц Актрос» совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Рено Премиум» в составе полуприцепа «Кегель» под управлением водителя 1989 г.р., от удара автомобиль «Рено Премиум 430» совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Скания Р440А» в составе полуприцепа «Кроне» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ-5490-55 от полученных травм скончался на месте происшествия.