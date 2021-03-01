С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18438 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16016 пациентов. В стационарах лежит 376 жителей, из них 225 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1843 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 42 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 25 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 24 костромичам. Четыре новых пациента с ковидом выявлено в Буе, три – в Красносельском районе. По два жителя заразились в Галиче и Шарье. По одному инфицированному прибавилось в Сусанино, Нерехте, Волгореченске, Островском, Чухломе, Межевском и Нейском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18438 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16016 пациентов. В стационарах лежит 376 жителей, из них 225 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1843 заболевших.