Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 545 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 1 марта, во Владимирской области подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 36 заболевших Covid-19. Ещё 20 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, по 9 - в Кольчугинском, и Ковровском районах. Восемь жителей оказались инфицированы в Меленковском, 6 - в Александровском, по 4 - в Суздальском и Собинском, по 3 - в Киржачском, Петушинском и Юрьев-Польском, по 2 - в Камешковском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 545 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.