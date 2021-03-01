"Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны более чем к 50 эпизодам мошеннических действий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств граждан мошенническим путем.По предварительным данным, злоумышленники совершали поквартирный обход жителей столицы, преимущественно пожилого возраста, и предлагали им установить автономные пожарные извещатели. Гражданам сообщалось, что установка необходима в соответствии с распоряжением жилищной организации, отвечающей за противопожарную безопасность. А в случае отказа собственникам грозят крупные штрафы.Введенные в заблуждение жильцы оплачивали оборудование по завышенной стоимости. При этом обещанную функцию по оповещению пожарных служб в случае возгорания прибор не выполнял, а только обладал шумовым эффектом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали подозреваемых по местам их проживания в Московской области. Ими оказались трое мужчин и одна женщина.Следователем отдела МВД России по району Раменки города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обысков полицейскими обнаружены пожарные извещатели, мобильные телефоны, компьютеры и банковские карты. Также изъяты различные документы: договоры, акты, маркетинговые инструкции и презентационные брошюры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.На сегодняшний день пострадавшими от противоправной детальности признаны десять человек. Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны более чем к 50 эпизодам мошеннических действий. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк