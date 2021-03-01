Злоумышленник, не имевший права управления, завладел транспортом и повредил газопровод.

В конце января в ОМВД России по Суздлаьскому району обратился представитель одного из фермерских хозяйств, сообщивший о неправомерном завладении трактором, находившимся на территории хозяйства.Участковый уполномоченный полиции во взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД провел комплекс мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к угону был задержан 25-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался.Установлено, что злоумышленник, не имевший права управления данной категорией транспорта, употребил спиртное и решил покататься на тракторе по селу. Во время поездки молодой человек совершил наезд на ветку газопровода, в результате чего без газа остались несколько домов. В дальнейшем фигурант вернул трактор на прежнее место парковки.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (угон).