С её помощью мужчина 20 раз оплатил свои покупки, в числе которых продукты питания, алкоголь и сигареты, а также поездки в такси.

Во Владимирской области Петушинский районный суд приговорил 39-летнего жителя Костерево к лишению свободы за мошенничество с использованием электронных средств платежа.В марте 2020 года он нашёл возле магазина банковскую карту. С её помощью мужчина 20 раз оплатил свои покупки, в числе которых продукты питания, алкоголь и сигареты, а также поездки в такси.Ущерб, нанесённый владельцу денег, составил более 11 тысяч рублей.Обвиняемый полностью признал свою вину. Если приговор вступит в законную силу, то 2 года и 10 месяцев он проведёт в колонии строгого режима.