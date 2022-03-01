В России существует риск дефицита лекарств, который могут спровоцировать как внешние, так и внутренние факторы. Об этом заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай ..

В России существует риск дефицита лекарств, который могут спровоцировать как внешние, так и внутренние факторы. Об этом заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.Беспалов пояснил, что основной внутренней причиной такого дефицита может стать всеобщая паника, на фоне которой многие люди пытаются запастись лекарствами впрок. Среди внешних факторов специалист выделил обвал курса рубля, из-за которого цена препаратов неизбежно повысится со временем, а также логистические препятствия – некоторые иностранные компании попросту отказываются от перевозок товаров в Россию, передает "".