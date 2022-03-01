Возвращению поликлиник к нормальной жизни способствует улучшение эпидситуации с коронавирусом.

Во Владимирской области возобновляются профосмотры, диспансеризация и восстанавливаются объёмы плановой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.Возвращению поликлиник к нормальной жизни способствует улучшение эпидситуации с коронавирусом. В 33-ем регионе преодолён пик заболеваемости ковидом. С 11 февраля уровень снизился более чем в 3 раза – с 2375 до 727.«Плановая медпомощь оказывается во всех амбулаторных и стационарных медучреждениях, подведомственных депздраву, в том числе в женских консультациях и стоматологических клиниках», - уточнили в обладминистрации.С февраля в больницах сократили почти 200 коек для пациентов с COVID-19. Перепрофилирование произошло в Областной психиатрической больнице №2 и Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Вязниковской и Судогодской районных больницах. На очереди - Кольчугинская, Петушинская и Юрьев-Польская районные больницы.«Узкие специалисты возвращаются из «красных зон» поликлиник на привычные места работы», - подчеркнули в Белом доме.