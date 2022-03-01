Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного...

Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного Собрания внести в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, дополнительные 2 млрд 257,1 млн рублей врио Губернатора рассчитывает использовать на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В частности, 758,4 млн рублей (в том числе 746,96 млн рублей из средств Фонда ЖКХ) предлагается направить на переселение в текущем году граждан из аварийного жилья в целях досрочного завершения мероприятий программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;690 млн рублей − на приобретение дорожно-коммунальной техники;600 млн рублей − на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Эти средства могут пойти на строительство котельных в Александрове, Киржаче, Лакинске и посёлке Нерехта Ковровского района, напорных коллекторов, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях;200 млн рублей − на благоустройство дворов и общественных территорий в муниципальных образованиях;8,7 млн рублей (за счёт средств Фонда ЖКХ) − на замену лифтов в рамках капитального ремонта многоквартирных домов во Владимире, Коврове и Муроме.Фото: https://stock.adobe.com/ru/