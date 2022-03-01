Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного...

Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного Собрания внести в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об это сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.На текущий ремонт кровель, замену оконных блоков, ремонт учебных помещений, систем тепло-, водо- и электроснабжения, а также на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений образования предлагается направить 238,5 млн рублей (89 млн рублей – для 21 областной общеобразовательной организации интернатного типа и 7 детских домов, 138,5 млн рублей − для 24 областных колледжей; 11 млн рублей – для Кадетского корпуса имени Д.М.Пожарского).Ещё 50 млн рублей, в случае одобрения депутатским корпусом Законодательного Собрания, будут распределены между 21 оздоровительным лагерем региона на укрепление материально-технической базы (в том числе речь идёт о приобретении необходимого оборудования и мебели, проведение ремонта зданий).45,5 млн рублей планируется направить профессиональным образовательным организациям для обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям. Средства предусмотрены на ремонт помещений и оснащение мастерской Муромского промышленно-гуманитарного колледжа для подготовки специалистов по запросу работодателей Мурома по новой профессии «Токарь на станках с числовым программным управлением», а также на возведение малобюджетного модульного спортивного зала в Гусь-Хрустальном технологическом колледже.100 млн рублей предлагается выделить на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций: средства планируется распределить между школами и детскими садами на конкурсной основе.На завершение начатого в 2020 году капремонта второго здания гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова в Коврове необходимо почти 38 млн рублей. Это позволит создать 528 новых учебных мест и ликвидировать вторую смену в данном учреждении.153,3 млн рублей требуется дополнительно на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в Коврове. Выделение в 2022 и 2023 годах соответственно 66,5 млн рублей и 165,8 млн рублей позволит построить начальную школу на 350 мест в Гусь-Хрустальном.Проектом закона предусмотрено строительство пищеблока в школе посёлка Добрятино Гусь-Хрустального района – на это требуется 54,7 млн рублей.Дополнительные 71 млн рублей предлагается направить на приобретение жилья для детей-сирот.Кроме того, есть намерение увеличить на 8,6 процента размеры стипендий учащимся колледжей области уже с 1 января вместо запланированного ранее срока – 1 сентября 2022 года.Фото: https://pixabay.com/ru/