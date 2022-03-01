Обнародованы данные документов Фонда разведывательного сообщества Великобритании (CSSF). Согласно им, страна потратила на тренировку украинской пехоты 61,3 миллиона фунтов стерлингов
(около 7,2 миллиарда рублей) с 2017 по 2021 год.
Обнародованы данные документов Фонда разведывательного сообщества Великобритании (CSSF). Согласно им, страна потратила на тренировку украинской пехоты 61,3 миллиона фунтов стерлингов
(около 7,2 миллиарда рублей) с 2017 по 2021 год.
Украинцев тренировали британские военные. Всего подготовку прошли до 20 тысяч человек. "Украинцев готовили на
случай вооруженного конфликта с Россией", – пишет по данным материалов CSSF Так, военный советник Великобритании консультировал министра обороны
Незалежной.
Кроме того, советы Киеву давали военные специалиста из Соединенных Штатов, Канады,
Германии и Польши. Лишь в минувшем году на эти и похожие цели потратили 16,8
миллиона фунтов стерлингов. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что США и
НАТО осваивают Украину как
театр военных действий.
Отмечается, что каждый год объем помощи Украине от Великобритании рос. В отчете
CSSF сообщается, что Фонд объединил усилия различных ведомств страны в сфере обороны, безопасности, дипломатии и развития для
оказания поддержки Незалежной.
После 2014 года помощь со стороны Великобритании возросла. Также а отчете упомянуто спонсорстве мониторинговой
миссии ОБСЕ, которая следит за соблюдением Минских соглашений и за нарушениями
договоренностей о прекращении огня. По имеющимся данным, британские военные специалисты оставались в Незалежной как
минимум до 12 февраля этого года.