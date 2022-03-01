Обнародованы данные документов Фонда разведывательного сообщества Великобритании (CSSF). Согласно им, страна потратила на тренировку украинской пехоты 61,3 миллиона фунтов стерлингов (около 7,2 миллиарда рублей) с 2017 по 2021 год.

Обнародованы данные документов Фонда разведывательного сообщества Великобритании (CSSF). Согласно им, страна потратила на тренировку украинской пехоты 61,3 миллиона фунтов стерлингов(около 7,2 миллиарда рублей) с 2017 по 2021 год.Украинцев тренировали британские военные. Всего подготовку прошли до 20 тысяч человек. "Украинцев готовили наслучай вооруженного конфликта с Россией", – пишет по данным материалов CSSF Так, военный советник Великобритании консультировал министра обороныНезалежной.Кроме того, советы Киеву давали военные специалиста из Соединенных Штатов, Канады,Германии и Польши. Лишь в минувшем году на эти и похожие цели потратили 16,8миллиона фунтов стерлингов. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что США иНАТО осваивают Украину кактеатр военных действий.Отмечается, что каждый год объем помощи Украине от Великобритании рос. В отчетеCSSF сообщается, что Фонд объединил усилия различных ведомств страны в сфере обороны, безопасности, дипломатии и развития дляоказания поддержки Незалежной.После 2014 года помощь со стороны Великобритании возросла. Также а отчете упомянуто спонсорстве мониторинговоймиссии ОБСЕ, которая следит за соблюдением Минских соглашений и за нарушениямидоговоренностей о прекращении огня. По имеющимся данным, британские военные специалисты оставались в Незалежной какминимум до 12 февраля этого года.