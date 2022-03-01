Она уходит по семейным обстоятельствам.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Анна Кочеляева решила досрочно сложить свои полномочия по семейным обстоятельствам. Заявление уже написано. Информацию редакции «33Live.Ru» подтвердил зампред ЗС Роман Кавинов.Сотрудники аппарата регионального парламента уже начали обзвон народных избранников. Решение может быть оформлено постановлением, без проведения внеочередного заседания. Следующий шаг - довыборы в единый день голосования.Напомним, что Анна Кочеляева избрана владимирцами по одномандатному округу №16. В ЗС она входит в состав комитетов по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов, здравоохранения, демографии, материнства и детства.СправочноАнна Юрьевна родилась в 1973 году. В 1995 году окончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности «Методика начального образования». Работала воспитателем, а потом и заведующей в детском саду. Возглавляла корпоративный университет ЗАО «АБИ Групп», занимала руководящие посты в «АБИ Медиа».С 2010 года является первым заместителем председателя общественной организации «Милосердие и порядок».