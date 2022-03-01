Она уходит по семейным обстоятельствам.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Анна Кочеляева решила досрочно сложить свои полномочия по семейным обстоятельствам. Как сообщает , заявление уже написано.Сотрудники аппарата регионального парламента уже начали обзвон народных избранников. Решение может быть оформлено постановлением, без проведения внеочередного заседания. Следующий шаг - довыборы в единый день голосования.Напомним, что Анна Кочеляева избрана владимирцами по одномандатному округу №16. В ЗС она входит в состав комитетов по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов, здравоохранения, демографии, материнства и детства.СправочноАнна Юрьевна родилась в 1973 году. В 1995 году окончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности «Методика начального образования». Работала воспитателем, а потом и заведующей в детском саду. Возглавляла корпоративный университет ЗАО «АБИ Групп», занимала руководящие посты в «АБИ Медиа».С 2010 года является первым заместителем председателя общественной организации «Милосердие и порядок».