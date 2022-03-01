В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Данную информацию в своем телеграм-канале обнародовал мэр города Иван Приходько. Людям была оказана ..

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Данную информацию в своем телеграм-канале обнародовал мэр города Иван Приходько.Людям была оказана медицинская помощь, передает . Стоит отметить, что с 18 февраля из-за обострившейся ситуации в народных республиках местных жителей начали временно эвакуировать в Россию.