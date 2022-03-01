Эвакуировано 11 человек из них 4 ребёнка.

Во Владимире две пенсионерки пострадали на пожаре в многоквартирном доме в ночь с 28 февраля по 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.Ночью в пожарную охрану поступил вызов с улицы Усти-на-Лабе, на которой горел дом №5Б. На момент прибытия спасателей из окна второго этажа наблюдались густые клубы дыма. Сотрудники МЧС сформировали пять звеньев ГДЗС для тушения огня, спасения и эвакуации людей. Очаг возгорания находился на первом этаже дома. Пожарные потушили пламя на площади 75 квадратных метров.Пострадала внутренняя отделка и имущество 2-ух квартир. Из дома эвакуировано 11 человек, из них 4 ребёнка. Пострадали две женщины 1939 и 1942 годов рождения.На происшествие выезжали 9 единиц техники и 31 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах случившегося.