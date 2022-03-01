Во Владимирской области вынесли приговор 17-ти и 18-ти летним жителям Кольчугинского района. Они...

Во Владимирской области вынесли приговор 17-ти и 18-ти летним жителям Кольчугинского района. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через Интернет группой лиц в крупном размере.Как сообщает пресс- служба Следственного комитета Владимирской области, в июне 2021 года обвиняемые забрали из обусловленного неустановленным лицом месте запрещенное к обороту наркотическое вещество общей массой не менее 12,5 грамм. Молодые люди успели разложить по условным местам около 8 граммов наркотика, а оставшуюся часть хранили по месту жительства, которую сотрудники полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота.Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил 18-летнего подростка к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, его 17-летнему сообщнику назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.Фото: https://pixabay.com/ru/