Запад ввел санкции против России, которые неизменно повлекут за собой экономическое воздействие на разные сферы.

Запад ввел санкции против России, которые неизменно повлекут за собой экономическое воздействие на разные сферы.В Госдуме не стали отрицать, что в России есть риск возникновения дефицита импортных лекарств и их подорожания из-за антироссийских санкций, которые вводятся на фоне спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.По словам заместителя главы комитета по охране здоровья Татьяны Соломатиной, проблемы с доступностью иностранных таблеток в России действительно могут возникнуть. Но гражданам не стоит паниковать, успокоила она. В России есть импортозамещение. Ряд зарубежных лекарств наша страна с легкостью сможет производить сама, так как эта практика уже используется довольно продолжительное время, сообщает ."В основном все лекарства, которые относятся к категории жизненно важных и необходимых, в России есть", – заявила Соломатина.Также она отметила, что в России существует ряд законов, согласно которым страна быстро восстановит фарм-рынок и обеспечит население всеми необходимыми медикаментами независимо от западных фирм. При этом Россия контролирует цены на жизненно важные лекарства, поэтому резкого скачка на них не ожидается.Ранее "Дни.ру" писали о том, что в России обсудят принятие ряда антикризисных законов для поддержки экономики страны и стабильности в будущем. Эти меры обсудят на внеочередном заседании Совета Федерации.