Специалисты уверены, что количество сделок
по покупке жилья в России в ближайшее время может снизиться. Это объясняется ростом ключевой ставки до 20%.
Специалисты уверены, что количество сделок
по покупке жилья в России в ближайшее время может снизиться. Это объясняется ростом ключевой ставки до 20%.
По мнению аналитиков, спрос на первичное и вторичное жилье может упасть почти вдвое. Так, из-за решения Центробанка банки повысят процент по ипотеке.
Из-за отсутствия льготных программ и программ по
субсидированию ставок у девелоперов большинству потенциальных покупателей придется на время отказаться от покупки недвижимости, – считает инвестиционный
директор "Тринфико" Артем Цогоев.
С ним согласен руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов. Он тоже думает, что в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитов
будет все меньше. Эксперт напомнил, что такая же ситуация была в
2014–2015 годах.
Эксперты обратили внимание на то, что ряд банков уже временно
приостановил выдачу ипотеки. Алексей Попов отметил, что это всего лишь временная мера,
связанная с изменением условий кредитования.
Напомним, 28 февраляс 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в нашей стране. Как объяснили в Центробанке, это решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Такая мера защитит сбережения россиян от обесценивания.