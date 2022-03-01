Специалисты уверены, что количество сделок по покупке жилья в России в ближайшее время может снизиться. Это объясняется ростом ключевой ставки до 20%.

Специалисты уверены, что количество сделокпо покупке жилья в России в ближайшее время может снизиться. Это объясняется ростом ключевой ставки до 20%.По мнению аналитиков, спрос на первичное и вторичное жилье может упасть почти вдвое. Так, из-за решения Центробанка банки повысят процент по ипотеке.Из-за отсутствия льготных программ и программ посубсидированию ставок у девелоперов большинству потенциальных покупателей придется на время отказаться от покупки недвижимости, – считает инвестиционныйдиректор "Тринфико" Артем Цогоев.С ним согласен руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов. Он тоже думает, что в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитовбудет все меньше. Эксперт напомнил, что такая же ситуация была в2014–2015 годах.Эксперты обратили внимание на то, что ряд банков уже временноприостановил выдачу ипотеки. Алексей Попов отметил, что это всего лишь временная мера,связанная с изменением условий кредитования.Напомним, 28 февраляс 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в нашей стране. Как объяснили в Центробанке, это решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Такая мера защитит сбережения россиян от обесценивания.