Ещё один шаг навстречу бизнесу. Глава Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор...

Ещё один шаг навстречу бизнесу. Глава Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор «Платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗАБИЗНЕС.РФ" Элина Сидоренко сегодня подписали соглашение о сотрудничестве.Это один из главных итогов всероссийской конференции предпринимателей, которую сегодня принимает Владимир. Её цель- укрепить сотрудничество бизнеса с правоохранительными органами Владимирской области, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями региона, повысить уровень доверия бизнеса к власти и общественным организациям. Участники конференции отметили, что в условиях жестких экономических санкций диалог между обществом, властью и бизнесом должен быть чётким и понятным.Элина Сидоренко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.РФ" : «Инициатива проведения этого мероприятия, происходила именно от субъекта, что мы для себя рассматриваем как очень важный посыл направленный на создание безопасной и хорошей атмосферы для развития бизнеса».Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области : «Мы сейчас в тотальном взаимодействии со всеми предприятиями нашей области, которые так или иначе связаны трансграничными поставками с логистикой международной . И нам важно понимать, какие они проблемы испытывают и постараться найти инструменты для того, чтобы помочь»."Вести-Владимир"