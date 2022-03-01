Сюжет 6 канала помог жителям улицы Безыменского. Люди пожаловались на плохую уборку от снега и наледи вот этих тротуаров. И вот, после вмешательства журналистов, в минувшую субботу городские

Сюжет 6 канала помог жителям улицы Безыменского. Люди пожаловались на плохую уборку от снега и наледи вот этих тротуаров. И вот, после вмешательства журналистов, в минувшую субботу городские власти решили взяться за решение проблемы. Даже прислали фотографии. На них видно, что тротуары действительно очищены. Алексей Алёкин, официальный представитель мэрии Муниципальный центр управления городскими дорогами провёл