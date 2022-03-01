В центре внимания владельцы снегоходов, которые зимой активно катаются на льду. Инспекторы...

В центре внимания владельцы снегоходов, которые зимой активно катаются на льду.Инспекторы проверяли документы на машины, их состояние и наличие спасжилетов. Отдыхающим напомнили о риске, такого катания. Особенно в выходные , когда снегоходов на реке становится много и лёд подвергается серьёзной нагрузке.Евгений Мысев, старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Владимирской области:- Проводили профилактические беседы, напоминали о правилах безопасного поведения на водоеме в конце зимы, начале весны, проверили толщину льда, напомнили правила безопасного поведения и предупредили о том, что в связи с наступлением весны, пора заканчивать езду на водном объекте и снегоходы на реке больше не использовать.