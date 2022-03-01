В ночь на 1 марта в 00.27 во Владимире на улице Усти-на-Лабе произошел крупный пожар в квартире...

В ночь на 1 марта в 00.27 во Владимире на улице Усти-на-Лабе произошел крупный пожар в квартире многоквартирного жилого дома.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. По прибытии наблюдался сильный дым из окна квартиры на первом этаже и двери подъезда.Сотрудники МЧС России сформировали пять звеньев газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. В ходе разведки было установлено, что очаг пожара находился в квартире на первом этаже. Там же пожарные обнаружили двух женщин, которые, к сожалению, успели получить ожоги. Их незамедлительно вынесли из дома и передали медикам.Из-за пожара возникла угроза для двух жильцов квартиры на втором этаже – дым быстро поднялся к ним и буквально заблокировал выход. Сотрудники МЧС России спасли их через окно с использованием трёхколенной лестницы.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 45 кв.м. в квартире на первом этаже. Также пострадало имущество квартиры на втором этаже на площади 30 кв.м. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседние квартиры.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия. Рассматриваются несколько версий, в том числе – неосторожное обращение с огнём при курении одной из женщин.Как стало известно позднее, к сожалению, из-за полученных ожогов в медучреждении скончалась одна из ранее спасённых женщин 1939 г.р.Фото: https://33.mchs.gov.ru/