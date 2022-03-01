В ночь на 1 марта в 00.27 во Владимире на улице Усти-на-Лабе произошел крупный пожар в квартире...
В ночь на 1 марта в 00.27 во Владимире на улице Усти-на-Лабе произошел крупный пожар в квартире многоквартирного жилого дома.
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. По прибытии наблюдался сильный дым из окна квартиры на первом этаже и двери подъезда.
Сотрудники МЧС России сформировали пять звеньев газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. В ходе разведки было установлено, что очаг пожара находился в квартире на первом этаже. Там же пожарные обнаружили двух женщин, которые, к сожалению, успели получить ожоги. Их незамедлительно вынесли из дома и передали медикам.
Из-за пожара возникла угроза для двух жильцов квартиры на втором этаже – дым быстро поднялся к ним и буквально заблокировал выход. Сотрудники МЧС России спасли их через окно с использованием трёхколенной лестницы.
Пожар был оперативно ликвидирован на площади 45 кв.м. в квартире на первом этаже. Также пострадало имущество квартиры на втором этаже на площади 30 кв.м. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседние квартиры.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия. Рассматриваются несколько версий, в том числе – неосторожное обращение с огнём при курении одной из женщин.
Как стало известно позднее, к сожалению, из-за полученных ожогов в медучреждении скончалась одна из ранее спасённых женщин 1939 г.р.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/