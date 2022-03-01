Как провести капремонт крыши на 14 лет раньше срока? Только после выхода сюжета 6 канала мэрия подсказала, как жителям ускорить капитальное обновление кровли. Напомним, еще в начале февраля в

Как провести капремонт крыши на 14 лет раньше срока? Только после выхода сюжета 6 канала мэрия подсказала, как жителям ускорить капитальное обновление кровли. Напомним, еще в начале февраля в одной из квартир дома на Чайковского произошел потоп. Да такой, что в потолке образовалась огромная дыра. Люди во всем обвинили дырявую крышу. Галина Коробкова, жительница дома