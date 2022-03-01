Сейчас классов на карантине в Москве нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас классов на карантине в Москве нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что в предыдущие дни доля классов на карантине не превышала 0,01%."В школах регулярно проводится тщательная уборка с дезинфекцией, измеряется температура тела. В зданиях используются дозаторы с антисептиками и бактерицидные лампы, безопасные для детей", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "".В образовательных учреждениях по-прежнему соблюдают меры санитарной безопасности. Ученикам измеряют температуру, проводится тщательная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях установлены дозаторы с антисептиками.Находящиеся на карантине индивидуально школьники продолжают учиться в использованием ресурсов "Московской электронной школы".Ранее в Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей еще более 700 коек. Это произошло благодаря снижению уровня госпитализации детей с ковидом на 80%.К обычному рабочему режиму вернулся корпус детской больницы Сперанского. Кроме того, возобновили прием плановых пациентов детская больница Башляевой, инфекционная больница №1 и детская инфекционная больница №6.Напомним, что Сергей Собянин ранее отменил обязательное требование об удаленном режиме работы. Также разблокированы проездные карты пожилых горожан.