Илья Кива высказал мнение о происходящем.

Илья Кива высказал мнение о происходящем.Депутат Верховной рады сделал прогноз относительно поведенияукраинского президента в условиях происходящих событий. "Ситуациязакончится его капитуляцией через неделю-две", – заявил политик. Он считает,что Зеленский в скором времени покинет страну, сообщает .Ранее Илья Кива высказался в пользу отставки нынешнего президентаУкраины. Он заявил, что необходимо создать общество переговорщиков, которые смогут"остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней". Кива считает,что в ситуации на Украине виноват и глава государства.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин началвоенную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. СтраныЗапада начали активно вводить антироссийские санкции. ЕС закрыл свое воздушноепространство, на банки наложены ограничения.28 февраля состоялись переговоры между Россией и Украиной натерритории Беларуси. Стороны не пришли к соглашению и назначили второй раунд, входе которого будут приняты определенные решения. Президент Украины заявил, чтовынесет результаты первого этапа на обсуждение.