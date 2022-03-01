Илья Кива высказал мнение о происходящем.
Илья Кива высказал мнение о происходящем.
Депутат Верховной рады сделал прогноз относительно поведения
украинского президента в условиях происходящих событий. "Ситуация
закончится его капитуляцией через неделю-две", – заявил политик. Он считает,
что Зеленский в скором времени покинет страну, сообщает .
Ранее Илья Кива высказался в пользу отставки нынешнего президента
Украины. Он заявил, что необходимо создать общество переговорщиков, которые смогут
"остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней". Кива считает,
что в ситуации на Украине виноват и глава государства.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал
военную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны
Запада начали активно вводить антироссийские санкции. ЕС закрыл свое воздушное
пространство, на банки наложены ограничения.
28 февраля состоялись переговоры между Россией и Украиной на
территории Беларуси. Стороны не пришли к соглашению и назначили второй раунд, в
ходе которого будут приняты определенные решения. Президент Украины заявил, что
вынесет результаты первого этапа на обсуждение.