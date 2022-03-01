При её активном участии в 33-ем регионе работает система социального партнёрства, которая предусматривает льготы и гарантии для артистов, музыкантов и других творческих деятелей.

Председатель профсоюза работников культуры Владимирской области Любовь Нефеденко удостоена медали «За трудовые заслуги». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Любовь Ивановна возглавляет организацию с 1987 года. При её активном участии в 33-ем регионе работает система социального партнёрства, которая предусматривает льготы и гарантии для артистов, музыкантов и других творческих деятелей.Из 128 учреждений, где созданы профсоюзы, коллективные договоры заключены в 94.«За последние пять лет улучшены условия труда в шести из них. Свыше 5000 человек получили материальную и юридическую помощь», - резюмировали в обладминистрации.