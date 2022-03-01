Однако каких-либо гарантий, что её одобрят пока нет.

Мэрия Владимира намерена обновить парк троллейбусов «Владимирпассажиртранса». Власти подали в Минтранс заявку на покупку 80 единиц транспорта.Сейчас в Москве в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассматриваются пожелания регионов по модернизации подвижного состава. Горадминистрация подготовила пакет документов, который передан в департамент транспорта и дорожного хозяйства.Однако каких-либо гарантий, что её одобрят пока нет. Окончательное решение за министерством, после чего можно будет обозначить хоть какие-то осязаемые сроки покупки «рогатых».Напомним, что в последний раз электротранспорт для «Владимирпассажиртранса» приобретался почти 10 лет назад.