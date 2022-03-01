Сегодня Наталья Водянова считается одной из самых успешных моделей планеты. Но как она пришла к славе? Рассказала ее мать.

Сегодня Наталья Водянова считается одной из самых успешных моделей планеты. Но как она пришла к славе? Рассказала ее мать.28 февраля российской модели Наталье Водяновой исполнилось 40 лет. Мать звезды Лариса Кусакина, рассказала о том, как начиналась карьера наследницы. По ее словам, все давалось не так легко, как кажется.В 15 лет тихая и самая обычная девочка из Нижнего Новгорода и подумать не могла, что через год покорит самые знаменитые подиумы Франции. Мать Водяновой до сих пор помнит, как в непростые времена дочь прислала ей двести долларов, что тогда считалось огромными деньгами.Тогда ей казалось, что дочь купается в богатстве, но как выяснилось, практически все девушка платила модельному агентству, то есть работала практически бесплатно. Однако труды стоили того и вскоре дали свои плоды, ведь сейчас Наталья Водянова успешна и востребована.Напомним, Наталья Водянова впервые вышла замуж за британского аристократа и родила от него троих детей. Но кроме титула и замка у него мало что имелось, модель сама тянула на себе семейный бюджет. Поклонники даже подозревали, что ее муж возможно обычный альфонс. В итоге семья распалась.Спустя время красавица вышла замуж за одного из самых обеспеченных мужчин и родила еще двух детей.