В 00-27 01 марта 2022 года горел многоквартирный жилой дом во Владимире на улице Усти-на-Лабе,...

В 00-27 01 марта 2022 года горел многоквартирный жилой дом во Владимире на улице Усти-на-Лабе, 5Б.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия пожарных подразделений из окна 2 этажа наблюдались густые клубы дыма. Сотрудники МЧС сформировали 5 звеньев ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Пожарные обнаружили очаг на 1 этаже дома, и не дав огню распространиться, оперативно ликвидировали горение на площади 75 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество 2-ух квартир. Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств вывели из задымлённого помещения 4 человека. Эвакуировано 11 человек из них 4 ребёнка. К сожалению, на пожаре пострадали 2 женщины 1939 г.р. и 1942 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники, 31 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/